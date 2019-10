Mega-puck sulla rotonda, per il Cantone è illegale

ZURIGO - Pubblicità o passione sportiva? Sta suscitando vivaci reazioni a Kloten (ZH) la decisione dell'autorità cantonale di imporre la rimozione, dal centro di una rotatoria stradale, di un grande disco con il logo della squadra di hockey della locale cittadina.

L'enorme puck - realizzato a sua volta con 7700 dischi neri - era stato posto nel 2014 in occasione degli 80 anni del sodalizio, riferisce il Tages-Anzeiger nell'edizione odierna. Illegalmente, ha ora stabilito il dipartimento costruzione, perché l'EHC Kloten è a scopo di lucro: il contratto quinquennale esistente, scaduto a fine settembre, non è quindi stato rinnovato.

Molti cittadini però non ci stanno e hanno fatto sentire la loro protesta: si parla di «scandalo», nonché di una grande perdita per il comune e per la squadra, che pur giocando in B ha una rilevanza nazionale e gode di ottima nomea, in particolare per l'impegno nei confronti dei giovani. «È una questione molto emotiva per i nostri abitanti», ha spiegato al giornale il sindaco Rene Huber (UDC).

Tanto più che non pochi si chiedono perché la compagnia Swiss possa essere presente con la coda di un aereo in un'altra rotatoria: per l'ufficio cantonale costruzione in questo caso però non si deve parlare di pubblicità, bensì di un simbolo dell'aeroporto. E perché - c'è chi si interroga - l'EHC non può avere a sua volta il suo simbolo hockeystico? Sul caso si sta muovendo anche il mondo politico e l'ultima parola potrebbe non essere ancora stata detta.