Wolff ribadisce: «Le regole sono regole»

BRACKLEY - Seppur affievolitasi, in casa Mercedes la rabbia per l'epilogo della stagione di Formula 1 è ancora viva. E sarà dura da smaltire al 100%. In attesa di scoprire quelle che saranno le decisioni di Lewis Hamilton, avvolto in un silenzio... rumorosissimo.

Incalzato di nuovo sul tema, il team principal delle Frecce d'Argento Toto Wolff ha voluto ribadire un concetto: «Le regole sono regole, la coerenza dell'applicazione delle stesse è importante e nessuna decisione dovrebbe mai avvenire in contrasto con i regolamenti solo per rendere più entusiasmante l’azione in pista. Forniamo intrattenimento ma l’intrattenimento deve seguire lo sport e non il contrario».

Si rischia, infatti, di comprometterne la credibilità delle quattro ruote: «Stefano Domenicali sta facendo un lavoro fenomenale a livello di marketing per promuovere questo sport ed egli, da vero pilota qual è, non avrebbe alcun interesse a interferire nelle corse solo per favorire il fattore intrattenimento. Siamo credibili come sport perché è sport e non è wrestling».

Imago