Sports Awards: incoronati Bencic e Odermatt

ZURIGO - Si è svolta questa sera la consueta cerimonia dedicata agli Sports Awards, che ha incoronato coloro che più degli altri si sono distinti nell'anno solare.

Il miglior sportivo del 2021 è stato Marco Odermatt, in costante crescita e giunto secondo nella generale della scorsa CdM. Il nidvaldese ha preceduto Beat Feuz e Jérémy Desplanches. In campo femminile è stata Belinda Bencic la regina dello sport svizzero, grazie soprattutto all'oro conquistato in singolare ai Giochi Olimpici di Tokyo. La sangallese ha avuto la meglio su Jolanda Neff e Lara Gut-Behrami. In corsa per il successo vi erano anche Ajla Del Ponte e Noè Ponti.

La squadra dell'anno - seconda logica - è stata la nazionale maschile di calcio, protagonista di un magico Europeo. La vittoria sui campioni del mondo in carica della Francia (negli ottavi) e l'impresa sfiorata contro la Spagna (quarti) hanno reso la manifestazione indimenticabile per tutto il popolo rossocrociato. Gli uomini guidati da Vladimir Petkovic (ora al Bordeaux) hanno superato il duo Bencic/Golubic e la 4x100 femminile formata da Riccarda Dietsche, Ajla del Ponte, Mujinga Kambundji e Salomé Kora. Sempre a proposito di Nazionale, il riconoscimento "Most Valuable Player" è andato a Yann Sommer.

Come allenatore dell'anno è stato incoronato Edmund Telser, grazie al quale - sempre ai Giochi - sono giunte parecchie soddisfazioni dalla mountain bike (oltre che l'argento di Marlen Reusser a cronometro).

Infine l'atleta paralimpico dell'anno è stato Marcel Hug, capace di mettersi al collo ben quattro ori alle paralimpiadi giapponesi.

keystone-sda.ch (MICHAEL BUHOLZER)