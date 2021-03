Rosberg mette in guardia Schumacher Jr

BERLINO - L'ex pilota di Formula 1 - campione nel 2016 - Nico Rosberg ha voluto mettere in guardia Mick Schumacher, spiegandogli quanto sia complicato gareggiare nel circus.

«Non è facile essere visto come il figlio di Michael», ha raccontato proprio Rosberg al sito "Sport 1". «Per Mick sarà dieci volte più difficile rispetto ad altri, poiché suo padre ha corso poco tempo fa e ha avuto moltissimo successo. Mi auguro che riuscirà a concentrarsi bene sul suo lavoro, così nello stesso tempo potrà divertirsi. Personalmente ho dovuto aspettare sette anni per vincere la mia prima gara in F1 e 11 anni per conquistare il titolo. È necessario tenerlo a mente».