Tom Lüthi si dovrà cercare un nuovo team

Si dividono le strade di Tom Lüthi e del team IntactGP. Le due parti si separeranno al termine del Mondiale 2020, con il team tedesco che avrebbe deciso di puntare sull'italiano Tony Arbolino, tra i grandi protagonisti della Moto3.

«Non posso commentare, ma in principio si pensava di annunciare delle decisioni importanti a inizio settimana - ha spiegato il manager del pilota bernese - Ad ogni modo, quel che e certo, è che Lüthi continuerà a correre in Moto2 anche nel 2021». Al momento non è noto in quale Team continuerà la carriera del 34enne.

Keystone/archivio