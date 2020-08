Hamilton in pole a Spa

SPA - La griglia di partenza del GP del Belgio non ha regalato sorprese, almeno per le sue prime posizioni. Davanti a tutti scatterà Lewis Hamilton, che ha rifilato oltre mezzo secondo al compagno Valtteri Bottas, secondo, e a Verstappen (+0”526) terzo. Ancora più lontano Ricciardo, quarto a 0”809.

Le sorprese sono invece arrivate dalle Ferrari, in difficoltà da settimane e sprofondate in una qualifica - quella belga - drammatica. Le due Rosse non si sono qualificate per il Q3 (un risultato tanto negativo si era verificato solo nel 2012) centrando appena il tredicesimo (Leclerc) e il quattordicesimo tempo (Vettel).

keystone-sda.ch (Lars Baron)