«Bottas? Non mi rende la vita facile»

Nella giornata odierna - domenica 19 luglio - è in programma in Ungheria il terzo Gran Premio stagionale di Formula 1. In prima fila partiranno le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il britannico capace di centrare la 90esima pole position della sua carriera.

«90 pole? È davvero qualcosa che mi sbalordisce», ha analizzato proprio il pilota britannico a "Motorsport.com". «Lo devo a un gruppo di persone fantastico, senza cui non avrei mai potuto fare quello che ho fatto. Per cui un grazie enorme a loro. Bottas? Valtteri non mi rende la vita facile, batterlo richiede la perfezione assoluta sul giro secco. E sinceramente è una delle cose che preferisco del lavoro che faccio. Una qualifica così è molto bella e in gara la cosa importante è portare a casa una doppietta per il team».

keystone-sda.ch / STF (Darko Bandic)