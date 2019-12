La Ferrari inchioda Vettel: cinque gare (buone) o sarà cacciato

MARANELLO (Italia) – Nella stagione 2020 i piloti della Ferrari saranno Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Ma in quella successiva? Il monegasco ha appena rinnovato fino al 2024, quindi è tranquillo, il tedesco è invece al momento senza contratto. E non è scontato che prolunghi con la Scuderia di Maranello.

Per strappare un nuovo accordo, il 32enne ha anzi poco tempo. Come ammesso da Mattia Binotto, Team Principal della Rossa, una scelta definitiva sulla coppia di driver del futuro sarà fatta entro il prossimo GP di Spagna. In terra iberica si correrà il sesto appuntamento del Mondiale, il 10 maggio, dopo le gare di Australia, Bahrain, Vietnam, Cina e Olanda. Significa dunque che Vettel avrà cinque “occasioni” per provare di essere ancora veloce, affidabile e affamato. Se non lo farà, la prossima primavera - quella dell'annuncio – sarà la sua ultima al servizio del Cavallino Rampante.