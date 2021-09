Per l'Ambrì weekend da zero punti

di Antonio Fontana

PORRENTRUY – In terra giurassiana l’Ambrì è incappato nella seconda sconfitta in due giorni, uscendo sconfitto 4 0 dal match contro l’Ajoie. Se l’insuccesso di ieri contro lo Zugo non aveva un sapore troppo amaro, quello di oggi ha lasciato qualche rimpianto in più, poiché l’avversario era sicuramente più alla portata.

Il match si è aperto con una fase di scontro particolarmente frenetico. Rapidissimi e continui ribaltamenti di fronte hanno infatti innescato un gioco di ripartenze e contro-ripartenze, in cui entrambe le compagini hanno avuto gli spazi per rendersi pericolose. Ad approfittare del momento confuso è stato l’Ajoie, capace di portarsi in avanti nel punteggio grazie a Frossard (5’24”). Il gol del vantaggio ha portato su di giri la formazione giurassiana – ancora ferma a zero punti prima di questa gara – che non appena ha potuto non ha esitato a castigare nuovamente una distratta difesa leventinese. Nel giro di pochi minuti sono quindi arrivati i sigilli di Eigenmann (11’29”) e Romanenghi (13’36”).

La serata biancoblù si è fatta dunque estremamente impervia nel periodo iniziale. La reazione di Fora e soci non si è fatta attendere, manifestandosi specialmente nel secondo terzo, ma si è rivelata del tutto sterile. Tra un Wolf in forma smagliante, la dea bendata poco clemente – una traversa colpita da Bürgler – e qualche imprecisione, il disavanzo leventinese non è diminuito.

Nell’ultima frazione, la frustrazione dei giocatori biancoblù si è tradotta in nervosismo e scarsa lucidità, sterminando di fatto qualunque chance di rimonta. L’Ambrì ha così permesso all’Ajoie di conquistare con merito la sua prima vittoria stagionale.

Martedì il complesso di Luca Cereda tenterà di ritrovare la vittoria, in occasione della sfida casalinga contro il Rapperswil.

AJOIE – AMBRÌ 4-0 (3-0; 0-0; 1-0)

Reti: 5’24” Frossard 1-0; 11’29” Eigenmann (Huber) 2-0; 13’36” Romanenghi (Huber, Rouiller) 3-0; 44’05” Romanenghi 4-0.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Kneubuehler, Regin, Kozun; Zwerger, Heim, Bürgler; McMillan, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Hächler; Incir.

Penalità: Ajoie 4x2’; Ambrì 6x2’.

Note: Raiffeisen Arena, 3’463 spettatori. Arbitri: FLuri, Hürlimann, Progin, Burgy.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)