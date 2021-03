I Ticino Rockets vogliono andare avanti

BIASCA - Nella giornata odierna - martedì 16 marzo - i vertici dei Ticino Rockets hanno emesso un comunicato riguardante il futuro del club.

Di seguito la notizia:

"Riuniti in Assemblea generale straordinaria, gli azionisti dell’HC Biasca Ticino Rockets hanno preso le seguenti decisioni:

- I Club di Lega Nazionale e i GDT confermano il loro impegno a mettere a disposizione anche in futuro i giocatori necessari per proseguire senza esitazioni la positiva esperienza dei Ticino Rockets, di cui hanno potuto trarre beneficio negli ultimi cinque anni.

- La Società prende atto con disappunto del tentativo in atto per escludere due dei tre “farm team” che giocano in Swiss League e intendono dare battaglia con tutti gli strumenti possibili per ottenere piena parità di trattamento con tutti gli altri club del campionato cadetto.

L’Assemblea straordinaria si riunirà nuovamente dopo Pasqua per valutare il risultato delle varie azioni intraprese e decidere i passi successivi. Fino a quel momento non verranno rilasciate altre comunicazioni".

Ti-press (Francesca Agosta)