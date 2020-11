Continua il momento-no

BIASCA - La pausa non ha portato consiglio ai Ticino Rockets, che nella dodicesima giornata del loro campionato si sono fatti sgambettare in casa 2-5 dai GCK Lions.

Imprecisi in attacco e imperfetti in difesa, i Razzi hanno cominciato malissimo, finendo in svantaggio dopo nemmeno 90” per effetto della rete di Kaj Suter. Hanno poi pareggiato con Krakauskas (25’) salvo poi vedere gli zurighesi scappare definitivamente. Con Hayes (doppietta), Meyer e Schlagenhauf gli ospiti hanno infatti reso inutile il punto di Cajka, garantendosi il successo e costringendo i padroni di casa al quarto rovescio consecutivo.

Ti-press (Alessandro Crinari)