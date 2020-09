Qualche settimana di National League? Niente da fare

NEWARK - Nico Hischier non comincerà la stagione in National League. A cancellare la possibilità di un ritorno a casa del 21enne, in attesa dell’avvio “tardivo” della NHL, è stato Gaëtan Voisard.

A Le Nouvelliste, l’agente del campione ha infatti spiegato che l’ipotesi di una gita rossocrociata è impossibile. Questo perché, per questioni assicurative, Hischier non ha ottenuto dai New Jersey Devils l’autorizzazione a giocare, seppur temporaneamente, con un’altra maglia.

keystone-sda.ch / STF (Chris Carlson)