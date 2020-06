Un ritaglio di storia per la campagna abbonamenti

LUGANO - L'Hockey Club Lugano ha lanciato la propria campagna abbonamenti in vista della stagione 2020-21, comprendente le partite di regular season, post season e Coppa Svizzera. Nella documentazione gli abbonati hanno ricevuto la spilla (realizzata con il ritaglio di maglie storiche del Club) confezionata personalmente dal Presidente Vicky Mantegazza.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dal club sottocenerino:

"Dopo aver dedicato la sua primavera alla comunità attraverso la campagna #FORZALUGANOFORZA che ha acceso e accende tuttora i riflettori su una nutrita serie di associazioni di volontariato del Luganese, l’HCL ha dato avvio in questi giorni alla campagna abbonamenti per la stagione 2020/21 che coincide con l’ottantesimo compleanno del Club.

Un appello al fuoco della passione degli abbonati per un sostegno morale importantissimo ma anche per un supporto economico essenziale in questo momento storico straordinario. Nelle ultime stagioni erano infatti state raggiunte cifre record, superando la soglia dei 5’000 tesserati.

La campagna abbonamenti 2020/21 è improntata alla trasparenza nel suo messaggio verso i tifosi. La tessera per l‘accesso alla Cornèr Arena comprende tutte le gare di Regular Season, Post Season e Swiss Cup.

L’HCL garantisce sin d’ora agli abbonati il rimborso in cash a fine stagione della quota parte di partite di Regular Season e/o Swiss Cup cui essi non avranno potuto assistere se, in una prima fase o nel corso della stagione, si dovesse giocare a porte chiuse per decisione delle autorità.

L’invio contiene inoltre una vera chicca: la spilla confezionata personalmente dal Presidente Vicky Mantegazza. La spilla è stata realizzata con il ritaglio di maglie storiche del Club e rappresenta un simbolo di solidarietà.

Ogni abbonato potrà orgogliosamente indossarla, mostrando in questo modo la sua appartenenza alla famiglia bianconera e alla sua storia".