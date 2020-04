«Andrighetto? Ci si aspetta sempre di più dagli stranieri»

In un'intervista concessa al sito della KHL, l'head-coach dell'Avangard Omsk Bob Hartley è tornato a parlare delle aspettative che il club russo ripone nel talento di Sven Andrighetto, facendo un bilancio stagionale del giocatore.

«Andrighetto ha disputato la sua prima stagione in Russia, l'inizio non è andato bene, ma poi si è ripreso», ha analizzato l'allenatore canadese. «Ha disputato dei playoff decenti e sono contento per lui. Come ho già detto però, ci si aspetta sempre di più dagli stranieri».

In 56 match di KHL il rossocrociato ha messo a referto 27 punti (13 gol), più due assist in sei incontri nei playoff. La squadra è stata eliminata dopo il primo turno.