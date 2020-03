Lugano: ecco il punto sul mercato

LUGANO - Con il campionato fermo da ormai un mese il Lugano ha comunicato i primi movimenti di mercato in vista della prossima stagione. Oltre ai già noti arrivi di Marti e Wolf, il club bianconero ha deciso di puntare su Tim Traber (contratto biennale). Nessun rinnovo - tra gli altri - per Chorney, Postma, McIntyre e Jörg.

Ecco quanto comunicato dal club bianconero:

A due settimane dalla chiusura forzata della stagione 2019/20 per la pandemia COVID-19, l’Hockey Club Lugano desidera aggiornare i suoi tifosi sui primi movimenti di mercato in vista del futuro.

L’attuale incertezza sui tempi del ritorno a quella normalità che tanto ci manca e che tutti speriamo di poter ritrovare al più presto rende ovviamente difficile anche il lavoro di ogni società sportiva. L’HCL è chiamato nelle prossime settimane a prendere decisioni importanti sul piano sportivo, a partire dalla composizione dello staff tecnico.

Allo stato attuale i seguenti giocatori della rosa 2019/20 non faranno parte della squadra per il prossimo campionato: Julien Vauclair (fine carriera, nuovo responsabile del Club per lo scouting), Massimo Ronchetti (fine contratto), Benoit Jecker (fine contratto, Friborgo), Tylor Chorney (fine contratto), Paul Postma (fine contratto), Linus Klasen (fine contratto, Lulea), Mauro Jörg (fine contratto), David McIntyre (fine contratto), Johan Ryno (fine contratto). Pure in uscita Marc Camichel e Greg Squires che hanno militato nei Ticino Rockets. La società bianconera tiene a ringraziare ciascuno di questi giocatori per il suo apporto e augura loro le migliori soddisfazioni per il loro personale e professionale.

Oltre agli ingaggi già comunicati negli scorsi mesi degli attaccanti Mark Arcobello (fino al 2023) e Raphael Herburger (fino al 2022), nuovi contratti sono stati sino ad ora siglati con i seguenti giocatori:

-Aurélien Marti, difensore svizzero “left”, 190 cm. x 92 kg., nato il 24.08.1994, contratto fino al 30.04.2021, cresciuto nel settore giovanile del Losanna, 77 partite in National League con le maglie di Losanna, Berna e Friborgo, campione svizzero nel 2019 con il Berna, campione svizzero di Swiss League nel 2017 con il Langenthal;

-Bernd Wolf, difensore austriaco di licenza svizzera “left”, 177 cm. x 84 kg., nato il 23.02.1997, contratto fino al 30.04.2022, cresciuto nel settore giovanile del Berna con cui ha vinto il titolo nazionale U17 e U20, campione svizzero di Swiss League nel 2017 con il Langenthal, nelle ultime due stagioni in forza al Villach (EBEL), 24 volte Nazionale austriaco;

-Tim Traber, attaccante di passaporto svizzero e canadese “right”, 188 cm. x 91 kg., nato il 26.01.1993 a Quesnel (British Columbia, Canada), contratto fino al 30.04.2022, approdato in Svizzera nel 2014 dopo cinque stagioni nella Western Hockey League (WHL), 255 partite in National League con i colori di Ginevra e Losanna.

Il contratto con l’attaccante svizzero “left” Timo Haussener, 194 cm. x 92 kg, nato il 09.04.1997, sceso in pista nelle ultime due stagioni 41 volte con la prima squadra bianconera e 46 volte in Swiss League con i Ticino Rockets, è stato prolungato per ulteriori due campionati fino al 30.04.2022. Situazione simile per l’attaccante svizzero “right” Loic Vedova, 172 cm. x 82 kg., nato il 17.07.1997, che ha firmato il rinnovo per la stagione 2020/21.

Infine, due tra i ragazzi che hanno fatto parte della squadra U20 Elit che, a causa della pandemia COVID-19, hanno visto sfumare il sogno di lottare per il titolo nazionale di categoria alla soglia delle semifinali dei playoff hanno sottoscritto un contratto Entry Level per le prossime tre stagioni. Si tratta dei difensori Nicolò Ugazzi e Alessandro Villa, entrambi classe 2001, entrambi già partecipanti ad un Mondiale U18 con la Nazionale rossocrociata. Altri ragazzi sono in fase avanzata di discussione con il Club per siglare lo stesso tipo di accordo a lungo termine.

Keystone