Nessuna restrizione per il match di domenica dei Ticino Rockets

BIASCA - I tanti tifosi traditi da Lugano e Ambrì e orfani dell'hockey "live", potranno placare la loro fame di sport recandosi alla Raiffeisen BiascArena per seguire i Ticino Rockets. Al contrario di Cornèr Arena e Valascia, la pista che ospita i match interni dei Razzi non sarà infatti chiusa al pubblico. La compagine ticinese si esibirà davanti ai propri supporter domenica 1 marzo, quando ospiterà l'Academy Zugo.

Di seguito la comunicazione ufficiale del club ticinese:

"Dopo essersi confrontato con le autorità competenti, l’HC Biasca Ticino Rockets comunica che la propria partita del Ranking Round prevista per domenica 1 marzo alle ore 20.00 alla Raiffeisen BiascArena contro l’EVZ Academy non subisce nessuna restrizione e pertanto si giocherà normalmente a porte aperte.

Dovessero arrivare nuove disposizioni da parte delle autorità cantonali, sarà data immediata comunicazione attraverso i canali del club. Ricordiamo inoltre che per permettere a quante più persone possibili di sostenere i Ticino Rockets, i biglietti per tutti i settori (ad eccezione delle tribune centrali) saranno in vendita a Fr.10.-. I biglietti per le tribune centrali costeranno invece Fr. 20.-".