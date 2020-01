Lugano & Giovanni Conte: ecco la nuova partnership

LUGANO - Nella giornata odierna - lunedì 20 gennaio - il club bianconero ha emesso un comunicato riguardante una nuova partnership.

"L’Hockey Club Lugano comunica con piacere di aver siglato in questi giorni tre contratti a lungo termine con l’azienda TFS Tuned for Sports AG di Giovanni Conte con sede principale a Wil (Canton San Gallo). TFS diviene così a partire dalla stagione 2020/21 il nuovo partner esclusivo dell’intera organizzazione dell’Hockey Club Lugano, inclusa la sua Sezione Giovanile, per l’equipaggiamento di gioco “on ice”, l’equipaggiamento “off ice” e l’intero settore del merchandising.

Attraverso i marchi Conte Hockey, Conter Hockey Shop, Conte Merchandising e Conte Activity TFS è una tra le aziende leader del settore in Svizzera e in Austria con diversi negozi specializzati tra cui il Conte Hockey Shop attualmente aperto a Pregassona e che prossimamente traslocherà nello stabile adiacente la Cornèr Arena. La scelta dei vertici dell’HCL è stata una scelta di carattere commerciale ma anche una scelta di cuore. Il titolare della TFS Giovanni Conte è stato infatti per cinque stagioni tra il 1982 e il 1987, grazie alla sua classe cristallina e al suo innato fiuto del gol, uno dei giocatori chiave per le fortune del “Grande Lugano” degli Anni Ottanta.

Con un bottino d’altri tempi di 99 reti e 95 assist in 180 partite di campionato (media punti a partita di 1.08!) l’attaccante sangallese ha contribuito alla conquista di due titoli nazionali (1986, 1987). Memorabile, in una notte di Coppa Campioni del 1987 all’allora Resega, il suo gol del pareggio contro il Colonia che garantì ai bianconeri la qualificazione al turno finale. La società bianconera desidera in questa occasione ringraziare i precedenti partner per la proficua collaborazione avuta in questi anni: le aziende Ochsner Hockey nella persona del suo titolare Sacha Ochsner e Interhockey nella persona del suo titolare Roland Gerber".