Fabregas a Como? Una bomba, ma il campo…

Stiamo parlando di un giocatore capace di vincere tutto con la maglia della sua nazionale. Un giocatore che ha “solo” 35 anni…

«Il valore assoluto del calciatore non si discute. Quello che ha mostrato soprattutto nella prima parte della sua carriera è storia. Il tempo passa tuttavia per tutti. Davanti a sé, ogni weekend, l’iberico troverà degli avversari giovani e affamati che non gli regaleranno nulla. Anzi, proveranno a sfruttare la “vetrina” della sua presenza per mettersi in mostra. Lo picchieranno, lo presseranno, lo faranno sudare: per lasciare il segno dovrà dunque superarsi o comunque almeno tornare a esprimersi ai livelli che ha toccato in passato. Ci riuscirà? Gli serviranno grandi motivazioni».