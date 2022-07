Non c'è pace per lo Zurigo: tigurini ancora ko

Prima lo 0-4 incassato a Berna dallo Young Boys e poi lo 0-0 ottenuto in casa contro il Lucerna, a cui aggiungiamo anche l'eliminazione nei preliminari di Champions League per mano del Qarabag. Per i campioni svizzeri in carica non c'è pace, poiché sono caduti anche questa sera a San Gallo. Per la cronaca i biancoverdi si sono imposti con il punteggio di 2-0, in virtù del guizzo di Von Moos al 20' e dell'autorete di Omeragic al 46'.