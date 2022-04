Tutto esaurito a Cornaredo per la semifinale del Lugano

LUGANO - Nella giornata odierna - domenica 17 aprile - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante la semifinale di Coppa Svizzera contro il Lucerna.

Di seguito la notizia:

"La direzione dell’FC Lugano comunica che la semifinale di Coppa svizzera di giovedì sera alle ore 19:45 contro il Lucerna si disputerà a casse chiuse e di fronte a 6'390 spettatori (il massimo consentito per partite ufficiali). Si segnala che alcune decine di biglietti legati allo sblocco di contingenti speciali saranno messi in vendita mercoledì 20 aprile alle ore 10:00 sullo shop online di FC Lugano: bit.ly/semifinalecoppa.

Considerata la forte affluenza, e anche per favorire la buona riuscita della coreografia sulle tribune, si consiglia al cortese pubblico di giungere con largo anticipo allo stadio (i cancelli apriranno alle ore 18:15) poiché nell’ultima mezzora prima della partita potrebbero formarsi code molto lunghe alle entrate. Il servizio ristorazione sarà per l’occasione potenziato in ogni settore in modo da essere adeguato a servire chiunque lo desideri. I biglietti della categoria “Spalti” daranno accesso anche al settore sud-ovest dov’è collocato lo schermo gigante. Ricordiamo nuovamente che gli abbonamenti stagionali non sono validi per questa partita e che occorre presentarsi alle entrate in possesso del biglietto acquistato debitamente stampato su carta".