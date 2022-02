PSG, flop Sergio Ramos: «Il suo corpo ha dato tutto»

PARIGI - Un flop totale. Questa l’etichetta data da molti all’operazione Sergio Ramos-PSG, con il forte difensore (ingaggiato a peso d’oro dai parigini) sceso in campo sin qui in sole 5 occasioni. Tormentato dai problemi fisici, l’ex leader dei Blancos non è riuscito ad imporsi nella nuova realtà, con Leonardo che nel mercato invernale avrebbe anche già cercato di cederlo.

Su Ramos e sulle sue condizioni ha detto la sua Alain Roche, ex giocatore e attuale dirigente del PSG interpellato da “Canal +”. «Fin qui non ha giocato nessuna partita importante, nemmeno un minuto in Champions League: eravamo davvero felici di averlo con noi, ma bisogna dire chiaramente che è una scommessa fallita».

Nessuno discute un campione come Ramos dal punto di vista tecnico - potrebbe ancora dare tantissimo -, ma il fisico lo sta tradendo. «Ha dato tanto in carriera, ma il suo corpo non lo segue più - ha aggiunto Roche - Per me la sua stagione è finita. E il fatto che giochi due partite e poi si faccia nuovamente male, è preoccupante».

keystone-sda.ch (Ian Langsdon)