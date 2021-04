Ibra e il pranzo in zona rossa: la Regione Lombardia rimuoverà lo spot anti-Covid di Zlatan?

MILANO - Come preventivabile, il pranzo di Zlatan Ibrahimovic domenica in un ristorante milanese - con la regione Lombardia in zona rossa - sta scatenando una miriade di polemiche.

Nelle scorse settimane l'attaccante svedese del Milan si era adoperato per una campagna anti-Covid, nella quale metteva tutti in guardia sulla pericolosità di questo nemico invisibile. "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus e usa la testa. Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi", erano state le sue parole.

L'accaduto ha evidentemente scatenato un terremoto, in un periodo in cui alla popolazione vengono chiesti pazienza e sacrifici. E così la vicenda è finita al centro di un’interrogazione del consigliere regionale di "Più Europa" Michele Usuelli, nella quale si chiede di rivedere lo spot e addirittura di cancellarlo. Un'interrogazione che, per bocca della vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, verrà presa in considerazione.

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)