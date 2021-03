Derby Milan-Inter: venti tifosi (già) sanzionati

MILANO - La Polizia di Stato di Milano, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato i primi tifosi di Milan e Inter. Questi ultimi sono stati giudicati colpevoli per non aver osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia lo scorso 21 febbraio, in occasione del derby cittadino di Milano. Si tratterebbe, al momento, di una ventina di persone.

Oltre a questo la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos), sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti, indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista.