Il Lucerna sbanca il Tourbillon 2-1

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Olimpico.

Turf: Natural.

Capacity: 70,634.

Referee: Rosario Abisso (ITA).

Home Manager: Simone Inzaghi (ITA).

Away Manager: Ivan Juric (CRO).

Sidelined Players: LAZIO - Silvio Proto (Arm Injury), Davide Di Gennaro (Suspended), Senad Lulic (Ankle Surgery) Patric (Lumbago), Riza Durmisi (Suspended), Vedat Muriqi (Strain).

VERONA - Nikola Kalinic (Biceps femoris muscle injury) Luigi Vitale (Suspended) Emmanuel Badu (Suspended) Koray Gu00fcnter (Thigh muscle) Karim Laribi (Suspended).