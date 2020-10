Il Sassuolo vola momentaneamente in vetta alla classifica

Il terzo incontro stagionale di Serie A - fra Sassuolo e Crotone - ha sorriso alla truppa di De Zerbi, capace di imporsi nettamente: 4-1 il risultato finale.

Per i padroni di casa sono andati in rete Berardi, due volte Caputo - con la prima segnatura avvenuta su calcio di rigore - e Locatelli. Per i calabresi il momentaneo 1-1 era invece stato realizzato da Simy.

In virtù di questo successo - e in attesa delle altre partite - il Sassuolo vola momentaneamente in vetta alla graduatoria con 7 punti. Inseguono Inter, Napoli, Atalanta, Milan e Verona con 6, ma devono tutti scendere ancora in campo.

keystone-sda.ch (Fabrizio Zani)