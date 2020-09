Young Boys: negli eventuali playoff con lo Slavia Praga

NYON - Prima i danesi del Midtjylland (avversario già noto) e poi, in caso di successo, ecco lo Slavia Praga. Ai bernesi l'urna di Nyon ha infatti riservato i campioni cechi, i quali hanno terminato l'ultimo campionato con sei punti di vantaggio sul Plzen.

L'eventuale playoff della formazione giallonera - che si deciderà in 180' più eventuali supplementari e rigori - è in programma il 22/23 settembre e 29/30 settembre.

In EL il San Gallo esordirà in ambito continentale ospitando al Kybunpark l'AEK Atene nel terzo turno di qualificazione, gara in agenda il 24 settembre. La sfida tra Servette e Stade Reims, valida per il secondo turno, metterà invece in palio il duello con il vincitore del match Hibernians-Fehérvár. Infine il Basilea, qualora riuscisse a estromettere il NK Osijek, se la vedrebbe con i ciprioti dell'Anorthosis Famagusta.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)