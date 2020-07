La Lazio sfata (finalmente) il tabù: Cagliari liquidato

La Lazio - che non si imponeva da cinque turni di Serie A (quattro sconfitte) - è finalmente tornata a vincere una partita. I biancocelesti hanno infatti liquidato a domicilio il Cagliari con il punteggio di 2-1, grazie ai sigilli di Milinkovic-Savic (47') e Immobile (60'). Per gli ospiti Simeone aveva invece momentaneamente portato in vantaggio i sardi.

La compagine biancoceleste occupa sempre la quarta posizione in classifica (72 punti), una lunghezza in meno dell'Inter (73), due in meno dell'Atalanta (74) e otto in meno della capolista Juventus (80).

keystone-sda.ch / STR (Riccardo De Luca)