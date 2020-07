Due autogol di Yao affossano il Lugano

BERNA - Niente da fare per il Lugano, che dopo la bella vittoria sul Basilea ha dovuto arrendersi al cospetto dell'YB nel 28esimo turno di Super League.

In campo con ben quattro nuovi innesti rispetto al match coi renani - titolari Jefferson, Sasere, Guidotti e Holender -, i ticinesi sono stati sconfitti 3-0 al Wankdorf di Berna. Giornata da incubo per il difensore ivoriano Eloge Yao, autore suo malgrado dei due autogol che di fatto hanno deciso la contesa.

Privi dell'acciaccato Gerndt (nemmeno convocato), i bianconeri nella prima parte di gara ci hanno comunque provato, rendendosi pericolosi al 9' con una bella ripartenza finalizzata da Lavanchy (destro incrociato alla destra di Von Ballmoos). Insidioso una seconda volta al 29' con Sasere, il quale non ha però sfruttato un pasticcio difensivo dei gialloneri, il Lugano si è via via spento lasciando l'iniziativa in mano ai padroni di casa. Al 32' è così arrivato l'1-0, con lo sfortunato Yao che ha deviato una conclusione di Lotomba alle spalle dell'incolpevole Baumann.

In controllo del match e capace di arginare senza particolari affanni i bianconeri, l'YB è volato sul 2-0 al 59', quando ancora Yao - questa volta con un tocco di schiena su azione di calcio d'angolo - ha nuovamente trafitto Baumann.

Girandola di cambi e match ormai in discesa per i bernesi, che in pieno recupero hanno trovato anche il definitivo 3-0 con Camara (95').

In classifica il Lugano di Jacobacci resta a quota 33 punti, sinonimo di settimo posto. L'YB è secondo con 55 (-2 dalla capolista San Gallo).

YOUNG BOYS - LUGANO 3-0 (1-0)

Reti: 32' aut. Yao 1-0; 59' aut. Yao 2-0; 95' Camara 3-0

LUGANO. Baumann, Yao, Kecskes, Daprelà, Lavanchy, Jefferson (67'Pavlovic), Lovric (82' Rodriguez), Guidotti (67' Covilo), Sabbatini, Sasere (46' Janga), Holender (82' Lungoyi).

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)