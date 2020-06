Lugano: ufficiali Pavlovic e Jefferson. Aratore, è addio

LUGANO - Il Lugano ha confermato gli ingaggi dei difensori sinistri Daniel Pavlovic e Jefferson Nascimento, fino al termine del corrente campionato. Entrambi si stavano già allenando agli ordini di mister Jacobacci da diverse settimane. Nel frattempo Marco Aratore, arrivato in riva al Ceresio la scorsa estate, ha annunciato sui social che dal 30 giugno non sarà più un giocatore del Lugano.

Ecco il comunicato del club:

"L’FC Lugano ha il piacere di comunicare l’ingaggio di Daniel Pavlovic e Jefferson Nascimento fino al termine della stagione 2019-20. Entrambi terzini sinistri, erano in prova da alcune settimane e ora sono a disposizione di mister Jacobacci per rinforzare la difesa nel corrente campionato. Solo al termine della stagione si valuterà una loro eventuale permanenza futura a Cornaredo.

Daniel Pavlovic vanta 120 presenze in Super League con la maglia del Grasshopper e 42 presenze nella Serie A italiana con le maglie di Crotone, Sampdoria e Frosinone. Jefferson ha vestito per ben 5 stagioni la maglia dello Sporting di Lisbona, con 4 presenze in Champions League e 13 in Europa League".