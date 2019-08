Dopo l'infarto Casillas vuole tornare a giocare

PORTO (Portogallo) - Il 38enne Iker Casillas non molla. Dopo l'infarto che lo ha colpito a inizio maggio, il portiere è intenzionato a tornare a giocare. A rivelarlo è il giornale portoghese "A Bola", che spiega come Casillas - ex bandiera del Real Madrid e capitano della Nazionale spagnola - si sottoporrà in dicembre a una serie di accurati test medici per capire se potrà tornare arruolabile e a difendere i pali del Porto.

Nel frattempo il portierone, che si è detto fiducioso e ottimista, iscritto nella lista dei calciatori del Porto a disposizione per il campionato.

Keystone (archivio)