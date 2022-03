Juniori e adulti: quante soddisfazioni per l'Indiaca della SFG Chiasso

CHIASSO - Una domenica davvero indimenticabile per i ragazzi della squadra indiaca Juniori di Chiasso che, nella palestra di Serocca d'Agno, hanno dimostrato una destrezza fuori dal comune, animati da passione e grinta che gli hanno permesso di elevarsi al gradino più alto del podio. Allenati con dedizione ed orgoglio da Beatrice Cavadini ed Ivan Gottardi, si sono superati con una prestazione di alto livello, lasciando le squadre antagoniste della SFG Vedeggio 1 e 2 senza speranza di poterli raggiungere.

Un traguardo di encomiabile valore per una squadra relativamente "nuova", con vari elementi che da poco si stanno facendo strada nel mondo dell'indiaca. Enorme soddisfazione per i loro allenatori che si impegnano da anni nel dare supporto ed esperienza a tutti i giovani che si avvicinano a questo bellissimo sport di squadra. Nota di particolare merito a Beatrice che ha appena festeggiato 20 anni di brillante attività nel campo giovanile.

Grandissimo l'entusiasmo e il sano agonismo che si sono respirati in questa ultima giornata di campionato ticinese, dove i ragazzi momò hanno dato ampio sfoggio della loro bravura impegnandosi nel gioco senza mai risparmiarsi nell'opporsi agli avversari con fiera determinazione. Unanimi nell'eccitazione i commenti a caldo dei piccoli campioni in erba, che ancora elettrizzati si godono le luci della loro prima ribalta.

L'indiaca, gioco affine alla pallavolo, viene praticata in palestra con l'ausilio di rete e due campi opposti. Una partita si svolge tra due compagini composte da 5 giocatori ciascuna che si cimentano in set da 25 punti. La categoria Juniori raggruppa tutti i ragazzi, sia maschi che femmine fino ai 15 anni d'età, soglia a partire dalla quale si passa poi al mondo degli "adulti", con categoria "Open (fino ai 40 anni)" ed "Over (a partire dai 40 anni).

Per tutti i giovani e adulti che fossero interessati a provare il gioco dell'indiaca, maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sfgchiasso.ch o è possibile presentarsi il lunedì c/o la palestra di via Vela e il mercoledì c/o la palestra di via Soave a partire dalle 20:30.

SFG Chiasso - Indiaca adulti, medagliere stellato

Domenica 13 marzo in quel di Serocca d'Agno si sono conclusi i giochi in merito al campionato ticinese di indiaca, che ancora una volta ha visto il gruppo della SFG Chiasso fare incetta di medaglie ed aggiudicarsi di diritto la partecipazione ai campionati svizzeri, previsti a Gelterkinden (BL) il 21-22 maggio prossimi.

Davvero eccellente la prestazione elargita dalla collaudatissima squadra femminile "Open" che ha collezionato una nuova medaglia d'oro, destinata ad arricchire un già cospicuo palmarès di vittorie accumulate negli anni. Nulla da fare per le rivali della SFG Vedeggio ed SFG Bioggio che hanno terminato le finali a scontro diretto rispettivamente al secondo e terzo posto.

Assolutamente prodigioso anche l'oro del team misto "Open" riuscito a imporsi ad un agguerrito team SFG Vedeggio al termine di una combattutissima finale al cardiopalma. Nella finalina per la parte bassa del podio la SFG Bioggio è riuscita a primeggiare sulla SFG Sementina, la quale ha dovuto accontentarsi di un comunque pregevole quarto posto. Di ugual merito e grande rilievo anche la medaglia d'argento per la squadra uomini "Open" che hanno mancato l'oro per una manciata di punti, seguiti da SFG Bioggio con il bronzo.

Ricordiamo inoltre la categoria "Over" che ha completato il campionato ticinese un paio di settimane fa proprio a Chiasso. Degne di lode anche le medaglie rastrellate dagli evergreen seniori del gruppo che hanno conquistato tutti i gradini del podio. Capitanati dagli allenatori Elia Albisetti, Simona Ravelli e coadiuvati da Nicola Tolotti con Antonio Uristani, il gruppo maschile si è fregiato di un meritatissimo oro, mentre l'argento è stato vinto dalla squadra mista che si è purtroppo vista soffiare il biondo metallo proprio nel rush finale.

Entrambe le squadre hanno comunque staccato il biglietto per l'accesso ai campionati svizzeri. Ciliegina sulla torta la medaglia di bronzo del team femminile, per la prima volta salito agli onori di cronaca.

Grandi ed entusiasmanti emozioni per questi magnifici risultati, grazie all'impegno e alla costanza di allenatori, giocatori e addetti ai lavori. Un forte spirito di gruppo e una voglia mai doma di mettersi sempre in gioco su un palcoscenico di una competizione unica nel suo genere e, perché no, alimentata da una grinta fuori dal comune che rende davvero speciale questo sport di squadra.

Arrivederci ai prossimi campionati svizzeri a Gelterkinden in maggio, teatro di qualifica e rampa di lancio per la World Cup del 2023 in Belgio. Che le sfide abbiano inizio!

