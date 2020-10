I campionati continuano

FRIBORGO - I campionati di basket, maschili e femminili, non si fermeranno a causa del coronavirus. Questo hanno deciso i presidenti di tutti i club che prendono parte alle due massime serie della nostra palla a spicchi.

Le limitazioni di pubblico creeranno non pochi problemi alle società le quali in ogni caso, fiduciose di poter ricevere aiuti sostanziosi dal Governo, hanno scelto - all’unanimità - di non mettere in pausa il loro sport. Nuovi incontri si svolgeranno nelle prossime settimane, per valutare l’evoluzione della situazione sanitaria nel Paese e la reale possibilità di accedere a prestiti a fondo perso, necessari (per molti) per evitare il fallimento.