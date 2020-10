Secondo posto mondiale nel cross-country

LEOGANG - Argento iridato per Mathias Flückiger, messosi in evidenza ai Mondiali di mountain bike che si stanno disputando a Leogang. Nel cross-country il 32 bernese è stato battuto solo dal francese Jordan Sarrou, primo con 45” di margine. Terzo posto per l’altro galletto Titouan Carod. Per gli svizzeri settimo posto per Filippo Colombo e nono per Nino Schurter.

Sui pendii austriaci, pure tra le donne ha sorriso la Francia. Merito di Pauline Ferrand-Prévot, oro davanti all’italiana Eva Lechner e all’australiana Rebecca McConnell. Tra le rossocrociate prove discrete per Sina Frei (quarta) e Jolanda Neff (sesta).

keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)