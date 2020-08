US Open: sorteggio fortunato per due elvetiche su tre

NEW YORK - Tra pochi giorni - precisamente il 31 agosto - si tornerà ad ammirare i tennisti in uno Slam.

Se in campo maschile non ci sono presenze elvetiche agli US Open (Federer e Wawrinka sono out), tra le donne sono presenti Jil Teichmann (Wta 54), Viktorija Golubic (123) e Stefanie Vögele (113). Nel primo turno del Major la prima affronterà la spagnola Aliona Bolsova (103), la seconda se la vedrà con la bielorussa Vera Lapko (352) mentre l'ultima incrocerà la racchetta con l'osso duro Maria Sakkari (21).

In campo maschile Novak Djokovic inizierà il suo cammino affrontando il bosniaco Damir Dzumhur.

L'edizione 2020 del torneo non vedrà in campo i due campioni uscenti: Rafa Nadal e Bianca Andreescu.

Keystone (archivio)