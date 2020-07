Miglior sportivo ticinese: si vota

LUGANO - Incitiamo e motiviamo i nostri sportivi in questo anno così difficile votandoli online su www.aiutosport.ch! Il concorso dell’edizione 2020 del “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno” è stato ufficialmente aperto il 1° luglio. Le liste di voto attuali comprendono 44 sportivi di svariate discipline suddivise in due categorie: sportivi d’élite e giovani speranze (fino ai 20 anni, quindi anno di nascita 2001). È ancora possibile segnalare ulteriori atleti meritevoli fino al 31 luglio inviando un'email a info@aiutosport.ch. Informazioni, sportivi in gara e voto su www.aiutosport.ch.

Come votare?

Votare gli sportivi è semplicissimo. Basta andare sul sito www.aiutosport.ch, visionare tutti gli sportivi in gara e scegliere, cliccando, gli sportivi più meritevoli (affinché il voto sia valido occorre indicare 4 nomi). Sono previsti tre periodi di voto: da luglio al 15 agosto, dal 16 agosto al 30 settembre e dal 1 ottobre a fine ottobre per i finalisti. Ogni persona può votare al massimo una volta per periodo di voto. Eventuali raddoppi non sono registrati dal sistema elettronico. I primi mesi di voto fine al 30 settembre sono cruciali in quanto solo i 10 sportivi più votati di ogni categoria (élite e giovani speranze) potranno accedere alla fase finale.

44 sportivi in gara, ma le candidature non sono ancora chiuse

Tra le numerose candidature giunte da parte del pubblico sono stati selezionati sportivi con un valore equivalente ad un rango tra primi tre della propria categoria e disciplina a livello nazionale o, per gli sport di squadra, l’appartenenza alla selezione nazionale. Gli atleti sono suddivisi in due categorie: sportivi d’élite e giovani speranze (fino ai 20 anni, quindi anno di nascita 2001 o più giovani). Gli organizzatori informano che le liste di voto non sono ancora complete e che ulteriori candidature possono ancora venire inoltrate a info@aiutosport.ch entro il 31 luglio.

Ricordate lo scorso anno? Miglior sportivo ticinese assoluto fu Filippo Colombo, mentre tra i giovani venne eletto Noè Ponti. Riusciranno a riconfermarsi? Il verdetto finale è decretato dal voto del pubblico, che ha un “peso” del 50%, e da quello della giuria neutrale composta da esperti del settore sportivo: giornalisti sportivi e promotori e partner dell’evento (50%).