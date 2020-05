King Roger: «Non mi sto allenando e non vedo motivi per farlo»

BASILEA - Roger Federer si sta riprendendo dall'intervento chirurgico al ginocchio destro cui si è sottoposto nel mese di febbraio ma - contrariamente ad altri atleti - ha deciso di approfittare dello stop forzato dovuto alla pandemia per rilassarsi lontano dai campi da tennis.

«Sono soddisfatto della mia forma fisica e penso che manchi ancora molto tempo prima che si possa tornare a giocare a tennis», è intervenuto King Roger in un "live" con Gustavo Kuerten. «Attualmente non mi sto allenando e non vedo motivi per farlo. In questo momento il tennis non mi manca, ma quando si avvicinera la data del rientro e avrò un obiettivo per allenarmi sarò motivatissimo(...). «Era dal 2016 che non stavo a casa per cinque settimane consecutive. Giocare a porte chiuse? Mi auguro che non succeda(...)».

keystone-sda.ch/ (MARTIAL TREZZINI)