Solleva (ancora) pesi a 91 anni... da casa: «Coronavirus? Non ho paura»

Non c'è che dire: il 91enne Sein Maung sta battendo tutti i record di longevità nella disciplina che pratica da ben 70 anni, ovvero il body building.

L'ex campione nazionale birmano di culturismo - come si può vedere dalla fotografia in basso al testo pubblicata su Twitter - non ha proprio nessuna intenzione di appendere i "pesi" al chiodo. Anzi, continua ad allenarsi a casa sua anche in questo periodo in cui è confinato fra le mura domestiche a causa del coronavirus. «Paura del Covid-19? Sono consapevole che sono soprattutto le persone anziane a morire. Ma non è perché ho più di 90 anni che sono preoccupato», ha raccontato a "AFP". «Non ho paura della morte».

Maung ritiene infatti che il suo segreto sia lo stile di vita disciplinato che ha sempre seguito, con pratiche religiose, alimentazione sana e molto esercizio fisico. Oltre a questo prima di ogni allenamento recita delle preghiere buddiste. «Tutti i miei fratelli sono morti intorno ai 70 anni, ma io sono sempre qui(...)», ha concluso.