Cancellata la Rogers Cup

MONTREAL - Nuovo sgambetto del coronavirus al mondo dello sport. A causa della pandemia, il governo del Quebec ha deciso di vietare ogni evento almeno fino alla fine del mese di agosto. Questa scelta obbligata ha costretto la federazione tennistica del Canada a rivedere i propri programmi.

La Rogers Cup, tappa femminile di metà agosto (era in programma dal 7 al 16 a Montreal) è stata fatta slittare al 2021. Rinviato anche l'alternarsi delle sedi, con Toronto che sarà costretto ad aspettare il 2022 per rivedere le big della racchetta. Al momento il torneo “parallelo”, quello dedicato ai maschi, è ancora in programma per questa estate.

keystone-sda.ch/STF (DANIEL MURPHY)