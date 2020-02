«La doccia con Federer? Imbarazzante»

BELGRADO (Serbia) – Vince e raccoglie applausi. Però fatica a fare davvero breccia nel cuore di tutti i tifosi. Questo è Novak Djokovic, campionissimo a volte triste che un po' soffre la popolarità di Rafa Nadal e soprattutto Roger Federer.

«È un dato di fatto che la maggior parte dei fan, quando lo sto sfidando, tifi per Roger Federer – ha ammesso proprio il numero uno al mondo – O anche per Rafa Nadal. A Wimbledon, per esempio, sugli spalti cantavano ‘Roger-Roger’ e io mi impegnavo per sentire ‘Novak-Novak’. Il tifo contro a volte mi carica, mi dà uno slancio. Ma ovviamente preferisco avere la folla dalla mia parte».

Tristezze a parte, il serbo ha poi trovato modo di scherzare sull'utilizzo degli spogliatoi nelle grandi arene.

«Come ci comportiamo? Per lo più ci evitiamo. Gli spogliatoi non sono grandi ovunque, quindi a volte ci nascondiamo dietro i nostri armadietti o qualcosa del genere. Se facciamo la doccia uno accanto all’altro non ci guardiamo: è un po’ imbarazzante».

