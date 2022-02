«Perché non recito più? Ho deciso di fare una cosa alla volta»

NEW YORK - C'è una questione di priorità dietro alla scelta di Ben Stiller di non recitare più, in uno iato dal grande schermo che è ormai diventato pluriennale.

«Se c'è una cosa che ho sempre fatto fatica a fare durante tutta la mia carriera è stata quella di gestire bene le mie priorità», ha confermato l'attore di pelliccole-culto come “Tutti pazzi per Mary” e “Zoolander” a Yahoo! Entertainment, «da un po' di tempo a questa parte ho deciso di seguire questo mantra: fai una cosa alla volta».

Il momento esatto risale a 5 anni fa. Da quel momento in poi per Stiller si è concentrato su regia e produzione, soprattutto di serie televisive, con un buon riscontro di critica: «È una cosa che mi ha fatto molto felice, ma questo non significa che non reciterò più... È davvero da diverso tempo che non lo faccio e sto piano piano arrivando al punto in cui comincia un pochino a mancarmi».

Anche se, a dire il vero, qualche fugace apparizione l'ha fatta in un paio di pellicole fra il 2020 e il 2021 tra i quali l'osannatissimo “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson (tra l'altro pieno zeppo di cameo di peso).

Che sia davanti allo schermo o dietro alla cinepresa il lavoro resta però un'esperienza totalizzante: «Ci pensi sempre, costantemente, non è un lavoro d'ufficio con degli orari prefissati. E poi soprattutto se il set è in un posto remoto, lontano da casa, il lavoro ti accompagna ovunque e resta con te senza darti mai tregua».