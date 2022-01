Negata l'esistenza di un nuovo sex tape di Kim Kardashian e Ray J

LOS ANGELES - A quanto pare non esiste nessun nuovo sex tape di Kim Kardashian e Ray J. Si è tornati a parlare della questione dopo che lunedì l'ex marito dell'imprenditrice e reality star, Kanye West, ha dichiarato di aver recuperato un laptop contenente filmati del cantante e di averlo consegnato alla ex, che avrebbe pianto di gioia.

Un portavoce di Kardashian ha spiegato a Page Six che «dopo la revisione» dei filmati non è emerso «nulla di sessuale che prima era nascosto, solo filmati sull'aereo diretto in Messico e video in un club e in un ristorante durante lo stesso viaggio. Kim rimane ferma nella sua convinzione che non esista un secondo nastro».

Fonti vicine a Kim citate da Tmz affermano che lei sarebbe molto felice del gesto di Ye, finalizzato a preservare la ex e i figli da un motivo di notevole imbarazzo.