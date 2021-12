"La magica pasticceria di renna Nevina", tra racconti e ricette

LUGANO - Unire la passione per la pasticceria con l'amore per i bambini, il tutto racchiuso in una magica atmosfera natalizia: Sara Scamara è partita da questa idea per scrivere il suo primo libro "La magica pasticceria di renna Nevina". Il volume abbina racconti a ricette tipiche di questi giorni, ideali per essere eseguite dai piccini, magari con la supervisione di un adulto. Per le illustrazioni Sara si è affidata a Gaia Mathieu, che da subito ha abbracciato il progetto.

«Quando è nato il mio primo bimbo ho cominciato ad appassionarmi al mondo della decorazione delle torte, e mi si è aperto un mondo, che mi ha portato a seguire diversi corsi. Allo stesso tempo sono molto appassionata del Natale, e per dieci anni ho fatto l'educatrice» ci racconta Sara.

All'interno del libro si possono trovare diverse ricette di dolci natalizi, che l'autrice cucina abitualmente in questo periodo di feste, illustrate passo per passo. Ma i preparativi sono cominciati in un periodo decisamente diverso: «mi sono ritrovata nel bel mezzo di luglio a pensare al Natale, creando dei racconti» prosegue Sara. Il libro è diviso in tre grandi capitoli: il mondo dei biscotti, il mondo del pan di zenzero e i dolci natalizi (dal tronchetto agli omini di pasta lievitata, solo per fare qualche esempio), e ognuno è introdotto da un racconto a tema.

Per quanto riguarda le ricette, Sara ha scelto quelle più adatte ad essere eseguite dai bambini più piccoli con l'aiuto degli adulti, ma anche da quelli più grandini. «E perché no, potrebbe essere utile anche per quegli adulti che non sono proprio esperti di cucina, e che preferiscono ricette semplici» prosegue l'autrice.

Da inizio dicembre il libro è disponibile nelle librerie ticinesi e sul sito dell'editore Fontana Print (www.fontanaedizioni.ch).

La magica pasticceria di renna Nevina