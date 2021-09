La pioggia di stelle nelle foto del Global Citizen Live

NEW YORK - New York, Los Angeles, Seul, Rio, Sydney, Londra e Parigi tutte unite e all'insegna della musica - e un po' di normalità - ieri durante i concerti per il Global Citizen Live.

Tantissimi i grandi nomi da Billie Eilish fino a Ed Sheeran passando per i BTS, i Maneskin, Elton John e Jennifer Lopez (in gallery qui sopra ne trovate un po'). In totale sono stati 70 gli artisti, esibitisi in 15 città del Mondo.

L'evento globale è stato organizzato dall'ong Global Citizen che lotta contro la povertà e la crisi climatica, partito alle 10 di mattina di sabato (ora di New York) si è poi protratto fino a domenica, trasmesso in diretta streaming sul canale delle Nazioni Uniti.

keystone-sda.ch (Vianney Le Caer)