Amy Schumer in ospedale per rimuovere l'utero a causa dell'endometriosi

LOS ANGELES - Due giorni fa Amy Schumer si è sottoposta ad un'operazione per asportare l'utero. L'attrice soffre infatti di endometriosi, una malattia cronica e dolorosa che colpisce una donna su dieci.

Sdraiata, sul letto d'ospedale, Amy Schumer ha spiegato tramite Instagram che durante l'intervento le è stata rimossa anche l'appendice. «C'era molto sangue nel mio utero, e ora sono ancora dolorante. Ma mi sento piena di speranza, e sono felicissima di averlo fatto». E ha aggiunto, in un secondo post: «Se hai il ciclo mestruale doloroso, allora potresti avere l'endometriosi». Tra gli altri sintomi della malattia figurano anche il dolore cronico all'addome, durante i rapporti sessuali o la minzione.

L'attrice ha un figlio di due anni, e in passato aveva già parlato della malattia in pubblico. Per cercare di avere un secondo figlio, insieme al marito, era ricorsa alla fecondazione in vitro. Ma dopo i primi tentativi, particolarmente pesanti per l'attrice, la coppia aveva deciso di non proseguire.