Niccolò Castelli aprirà le Giornate cinematografiche di Soletta

SOLETTA - È il primo ticinese ad aprire le Giornate cinematografiche di Soletta, Niccolo Castelli con il suo “Atlas”. L'inizio del festival, previsto per il 20 gennaio prossimo si terrà in diretta nazionale sulle reti della televisione pubblica e con la partecipazione di Guy Parmelin.

Secondo lungometraggio di Castelli (il primo era "Tutti Giù") "Atlas" è la storia di Allegra (interpretata da Matilda De Angelis) giovane donna coinvolta in un attentato terroristico nel quale finisce per perdere tre amici, e il suo percorso per venire a patti con il trauma. IQuesto passerà per l'incontro-scontro con Arad, un giovane rifugiato mediorientale. Con lei sul set anche Neri Marcorè, Helmi Dridi e Nicola Perot.

«È un'idea che mi è venuta una decina di anni fa», spiega il regista e autore luganese, «allora come oggi, con l'emergenza pandemica, mi ero reso conto che la nostra isola felice non era immune dalle infiltrazioni del resto del mondo. Abbiamo dovuto prendere coscienza, anche in maniera brusca, della paura».

“Atlas“, prodotto da Imagofilm Lugano e coprodotto dalla RSI, verrà presentato in diretta su RTS 2, RSI LA 2 et SRF 2, così come sulla piattaforma digitale del festival, che ospiterà tutta la kermesse.

Imagofilm