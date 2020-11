L'uomo più sexy al mondo è Michael B. Jordan

LOS ANGELES - Per la rivista People l'uomo vivente più sexy del 2020 è Michael B. Jordan. La rivelazione è avvenuta durante il programma "Jimmy Kimmel Live!".

Noto soprattutto per i ruoli di Adonis Creed nel film "Rocky, Creed - Nato per combattere" e Erik Killmonger in "Black Panther", l'attore ha scherzato sul fatto che le donne della sua famiglia «sono molto orgogliose di questo riconoscimento».

Cresciuto a Newark, nel New Jersey, il 33enne si è sempre impegnato nelle cause in cui credeva, dal movimento Black Lives Matter alle elezioni, solo per citare le ultime. Inoltre la sua compagnia di produzione, la Outlier Society Productions, impone ai registi di arruolare cast e troupe provenienti da vari ambienti.

«Penso che ci sia un tempo e un posto per ogni cosa» ha dichiarato alla rivista. «Ho scelto i miei momenti per avere il massimo risultato. Tutti possiamo agire, grandi o piccoli, per contribuire a creare il cambiamento che vogliamo vedere».

Dall'intervista rilasciata a People emerge anche l'amore e l'affetto che Michael B. Jordan prova per la sua famiglia. «Mia madre e mio padre si sono sacrificati così tanto per me, mia sorella e mio fratello» racconta l'attore.

Appassionato di auto, il 33enne ama anche cucinare e i videogiochi. E nel futuro gli piacerebbe «dirigere un po' di più, recitare un po' di meno e produrre molto di più. Voglio avere un impatto in tutto il mondo, e non solo attraverso i ruoli che interpreto».

Keystone