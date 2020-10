Le parole di Trump fanno infuriare Chris Evans

LOS ANGELES - Stanno facendo molto discutere le frasi (e i tweet) di Donald Trump legati alla sua uscita dall'ospedale dopo il ricovero per Covid-19.

In sintesi, il presidente Usa ha invitato i cittadini a «non essere spaventati dal Covid» e a non lasciargli dominare l'esistenza. Trump è stato curato al Walter Reed Medical Center con un mix sperimentale di potenti farmaci, in una terapia studiata ad hoc per lui. «Abbiamo sviluppato, sotto l'Amministrazione Trump, alcuni grandi farmaci e conoscenza. Mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa!».

Parole che, alla luce dei dati della pandemia negli Usa (7,45 milioni di contagi e più di 210mila morti) sono sembrate a molti decisamente irrispettose e fuori luogo. Uno dei detrattori è Chris Evans: la star di Hollywood ha indirizzato un tweet di risposta a Trump decisamente indignato. «Non essere preoccupati dal Covid?! Sei stato curato 24 ore su 24 dai migliori dottori, usando i migliori farmaci. Pensi davvero che tutti vi possano accedere? Purtroppo, sono sicuro che tu sia a conoscenza della disparità, solo che non ti interessa. Questo è avventato a un livello scioccante, perfino per te».