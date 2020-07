Tom Hanks e Rita Wilson sono cittadini greci (onorari) ma c'è la polemica

ATENE - Hanno ricevuto il loro nuovo passaporto greco dalle mani del premier Kyriakos Mitsotakis, arrivato giusto questa domenica nella loro abitazione di vacanza ad Antiparos, nelle Cicladi.

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono quindi ufficialmente cittadini greci (onorari) a motivare la decisione di Atene - già manifestata lo scorso dicembre - la lunga amicizia della coppia con il Paese.

Sia Wilson che Hank, infatti, sono da anni affezionati alla nazione sull'Egeo, con un impegno in prima linea durante l'emergenza incendi nell'Attica esplosa nell'estate del 2018.

Ma il post Instagram di Mitsotakis, che mostra lui e la compagna con i nuovi cittadini, non ha mancato di generare una polemica... politica. Già perché pare che il premier e signora, per andare sulle Cicladi abbiano approfittato di un elicottero militare. I quattro poi, avrebbero ripreso il velivolo per recarsi a uno spettacolo nello storico grande teatro di Epidauro.

«Non si può utilizzare un elicottero del genere come fosse un radio taxi», ha chiosato l'opposizione di sinistra Syriza. Non si è fatta attendere la riposta del portavoce del governo che ha parlato di «importante evento culturale» e che il premier «aveva già utilizzato un volo di linea per arrivare fino a Paros da Atene».