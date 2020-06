007... prima ritarda, poi anticipa

LONDRA - Anche l'agente 007 ha dovuto arrendersi al coronavirus. Previsto per lo scorso aprile, l'ultimo capitolo della lunghissima saga, No Time To Die, è stato per forza di cose posticipato, slittando verso la fine dell'anno. In ossequio al detto "non c'è due senza tre", la data di uscita è stata nuovamente modificata, ma in senso inverso.

La pellicola infatti non approderà nelle sale britanniche (e probabilmente in quelle di tutto il Vecchio Continente) il prossimo 25 novembre, ma il 12 dello stesso mese. Otto giorni dopo sarà invece il turno del mercato statunitense.

No Time To Die è il venticinquesimo film dedicato all'agente con licenza di uccidere creato da Ian Fleming e sarà anche l'ultimo episodio a vedere Daniel Craig nei panni di Bond. Alla sua quinta apparizione, Craig diventerà così il terzo attore ad aver ricoperto più volte il ruolo di 007 (più di lui solo i leggendari Sean Connery e Roger Moore).