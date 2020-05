Ruby Rose ha mollato “Batwoman”

LOS ANGELES - Criticata prima ma apprezzata durante, l'attrice australiana Ruby Rose ha mollato all'improvviso la serie di CW “Batwoman”. Ignote le cause alla base della rottura che hanno fatto speculare i media americani.

Rose – dal canto suo – ha ringraziato tutto il team per il lavoro svolto: «Ho preso la difficilissima decisione di non ritornare per la seconda stagione», ha spiegato Rose via social, «non è stata una decisione presa alla leggera, ho il massimo rispetto per il cast e tutti quelli che ci hanno lavorato, sia a Vancouver sia a Los Angeles».

Alla produzione del telefilm ora toccherà l'arduo (e decisamente ingrato) compito di trovare una nuova protagonista. Ad aiutare, almeno un po', il blocco ai set causato dall'emergenza coronavirus che ha posticipato l'uscita a data da definirsi nel 2021.